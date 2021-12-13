В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Джакарта, 13 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло регион Джембер в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.
Zeml.info
Землетрясение
По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 13 декабря примерно в 12:46 по западно-индонезийскому времени.
Эпицентр землетрясения находился в 179 км от Джембера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Ущерб, нанесенный землетрясением, пока не известен.