Джакарта, 13 декабря, 2021, 11:34 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 потрясло регион Джембер в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Zeml.info Землетрясение

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, землетрясение произошло 13 декабря примерно в 12:46 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в 179 км от Джембера. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Ущерб, нанесенный землетрясением, пока не известен.