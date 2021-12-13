Дейр-эз-Зор, Сирия, 13 декабря, 2021, 12:25 — ИА Регнум. Трое мирных жителей были захвачены в плен спецназом армии США на востоке Сирии в понедельник 13 декабря. Как сообщает панарабский телеканал Al-Mayadeen, американский спецназ при поддержке авиации и отрядов курдского ополчения, провел крупномасштабную военную операцию в городе Аль-Бусайра, на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Источники телеканала сообщают, что десантирование сопровождалось интенсивной и беспорядочной стрельбой по жилым домам и сельскохозяйственным угодьям, в результате чего погибли трое мирных жителей.

Steven Hitchcock Армия США

По информации Al-Mayadeen, командование армии США в Сирии организовало рейд с целью похищения нескольких местных жителей, которых увезли в неизвестном направлении.

Ранее сирийские СМИ сообщали, что 7 декабря армия США организовала аналогичную операцию в городе Аль-Шухейль в провинции Дейр-эз-Зор. Бойцы американского спецназа похитили четверых местных жителей и разрушили несколько жилых домов.