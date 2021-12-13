Владикавказ, , 11:33 — REGNUM В Северной Осетии малолетняя девочка проглотила монету. Несчастный случай с ребенком завершился благополучно, благодаря помощи, которую оказали сотрудники ДПС. Они помогли растерявшейся матери вытащить посторонний предмет и освободить дыхание ребенку, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Ребенок (сс) Bob_Dmyt

Инцидент произошел 26 ноября 2021 года, но известно о нем стало только теперь, когда родители начали искать спасителей через социальные сети, для того чтобы поблагодарить. Они рассказали, что четырехлетняя девочка со своей матерью и младшей сестрой ехали на автомобиле на плановый прием к врачу. Однако по дороге ребенок стал задыхаться и плакать.

«Мать, растерявшись, остановила машину прямо посреди транспортного потока на Архонском кругу в самый час пик. На помощь пришли инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Марат Гутиев и лейтенант полиции Давид Маргиев, которые в этот момент несли службу в этом месте. Полицейские незамедлительно провели все необходимые манипуляции и пятирублёвая монета, которую проглотила девочка, выпала», — рассказали в пресс-службе МВД.