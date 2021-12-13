Москва, 13 декабря, 2021, 11:49 — ИА Регнум. Рэпер Джиган поздравил свою супругу, блогера Оксану Самойлову, с девятилетней годовщиной свадьбы. Об этом Самойлова сообщила в личном Instagram-аккаунте 12 декабря.

Скриншот с YouTube Джиган

https://www.instagram.com/p/CXYImqEISfQ/

В качестве подарка для жены артист выбрал кольцо, стоимость которого оценивается в 15 млн рублей. «…подарил мне очень заветную мечту, ещё и на 3 карата больше, чем я мечтала», — написала Самойлова под публикацией.

Ранее исполнительный директор организации «Национальный родительский комитет» Юрий Оболонский подал в суд на Джигана. «Адвокаты работают, и там несколько статей: это и унижение достоинства, несоответствующее поведение в Сети. И отдельная тема — пропаганда гомосексуализма», — заявил Оболонский.