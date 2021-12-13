Влёра, Албания, , 11:39 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi 12 декабря сообщило о том, что река Вьоса вышла из берегов. На юге страны затоплены гектары земли и жилые здания. Продолжается эвакуация населения.

Река Вьоса Lovely277

Материальный ущерб от паводка связан не только с затопленными домами, но и с гибелью домашнего скота и культурных посадок. Тем не менее, ожидается, что вода спадет уже в ближайшее время.

В министерстве обороны призвали граждан не сопротивляться властям по вопросу о необходимости эвакуации.

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