Влёра, Албания, 13 декабря, 2021, 11:39 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Lapsi 12 декабря сообщило о том, что река Вьоса вышла из берегов. На юге страны затоплены гектары земли и жилые здания. Продолжается эвакуация населения.

Lovely277 Река Вьоса

Материальный ущерб от паводка связан не только с затопленными домами, но и с гибелью домашнего скота и культурных посадок. Тем не менее, ожидается, что вода спадет уже в ближайшее время.

В министерстве обороны призвали граждан не сопротивляться властям по вопросу о необходимости эвакуации.