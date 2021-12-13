Пономарёвский район, , 11:31 — REGNUM В Оренбургской области жителю Матвеевского района ужесточили приговор по делу о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

Суд Cleper.ru

Установлено, что в июле 2019 года на трассе Казань — Оренбург на территории Пономарёвского района пьяный оренбуржец оказал сопротивление правоохранителю и нанес телесные повреждения. Суд первой инстанции вынес решение о штрафе в 70 тыс. рублей для злоумышленника. Суд принял во внимание время, на которое осужденный был задержан в качестве подозреваемого и сроки нахождения его под домашним арестом, смягчил назначенное ему наказание до 30 тыс. рублей.

Полицейский обжаловал приговор, не согласившись с ним. Областной суд изменил вердикт коллег и ужесточил наказание, изучив материалы дела. Оренбуржцу назначили полтора года лишения свободы. При этом суд апелляционной инстанции в соответствии со статьей 53.1 УК РФ («Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы … за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые») заменил срок лишения свободы на полтора года принудительных работ с удержанием из заработной платы 15% в доход государства. Приговор суда вступил в законную силу.