Москва, , 11:29 — REGNUM В условиях пандемии услугами доставки товаров пользуются около 80% жителей Москвы. Об этом 13 декабря ИА REGNUM заявил президент Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков. По его словам, в столице сотни тысяч курьеров ежедневно доставляют свыше 1 млн заказов, в том числе автотранспортом, что способствует увеличению интенсивности движения на дорогах.

Доставка еды Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«К 2025 году прогнозируется 7−8 млрд доставок в год, из которых 20−25% придется на Московской регион. Что будет, если на маршруты столицы выйдет в 4−5 раз больше курьерского автотранспорта чем сейчас?» — отметил экссперт.

Существующая логистическая инфраструктура крупных городов сталкивается с серьезными вызовами. Повышение эффективности их транспортной инфраструктуры — задача не на среднесрочную, а уже ближайшую перспективу.

Помимо этого, как подчеркнул Митюков, необходима оптимизация подъездных пространств на придомовых территориях в местах расположения ПВЗ, постаматов, дарксторов для свободного передвижения жильцов: «Хотят ли жители лавировать в своих дворах между автомобилями, разгружающими товар в сетевые магазины, ПВЗ или постаматы по 2−3 раза в день?«

Он добавил, что логистика влияет на качество жизни горожан и это влияние будет только усиливаться: безусловно, всем важны вовремя доставленные посылки с лекарствами и продуктами питания, незагруженные логистическим транспортом магистрали и дворовые территории.

По мнению Митюкова, всем представителям рынка пора объединиться для решения системных задач не только самой отрасли, но и жителей городов: «Бизнес обладает необходимыми для планирования данными, это может помочь властям. Успешный пример решения подобных задач в столичном регионе во многом мог быть бы показателен для других городов России».