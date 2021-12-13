Хельсинки, 13 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В сиквеле игры Alan Wake геймеров ждёт множество хоррор-элементов и жестоких сцен. Об этом 13 декабря пишет портал Shazoo, ссылаясь на недавнее интервью геймдизайнера Сэма Лейка.

Скриншот с YouTube Alan Wake 2

Сообщается также, что разработка игры ведётся на движке Northlight — ранее на нём были разработаны Control и Quantum Break. Студия Remedy уверяет, что Alan Wake 2 станет её самым красивым проектом.

Сэм Лейк также отметил, что для комфортной игры в Alan Wake 2 совсем не обязательно знать события оригинального проекта. Однако эти знания могут дать более глубокое понимание сюжета.

Релиз Alan Wake 2 должен состояться в 2023 году. Игра будет доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.