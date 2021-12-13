Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Пользователи социальных сетей в очередной раз выражают недовольство работой коммунальных и дорожных служб Петербурга по уборке снега. Корреспондент ИА REGNUM изучил мнения комментаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Санкт-Петербург в очередной раз завалило снегом. В ночь с 12 на 13 декабря в городе выпало, по данным Смольного, не менее семи сантиметров осадков. Утром это привело к увеличению количества дорожных аварий, пробки на дорогах достигали восьми баллов.

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Не успели дорожные службы расчистить улицы от последствий циклона «Бенедикт», как столкнулись с новым снегопадом. Пользователи социальных сетей заявляют, что результатов уборки пока не видно, многие уверены, что в отдельных районах эти работы вообще не проводились:

«Такое впечатление что город даже не пытались убирать. Культура, Суздальский, Парашутка даже не пытались как и север КАД», — считает Вадим С.

Вдобавок выявилась проблема определения принадлежности дороги к той или иной организации, которая должна нести ответственность за уборку участка. В частности, это обусловило очередное затруднение движения по Московскому шоссе. «Ну так, СПб это какая-то деревня по уровню развития, а обслуживание как у дикарей каких то… Никто ничего не знает и как с этим бороться…», — считает Леша Е.

О проблеме Московского шоссе, на котором в начале декабря случился настоящий коллапс, рассуждает также и Андрей М. «Шушары и без снегопада не выехать, не въехать. На огромный микрорайон один-единственный выезд на Витебский и три светофора друг на друге», — отмечает пользователь.

Помимо снега и пробок ситуацию на дорогах и улицах осложняют лопающиеся с началом зимы трубы подземных коммуникаций. За минувшую неделю произошло уже несколько таких инцидентов, и понедельник, 13 декабря, не исключение.

Анализируя общую коммунальную картину в городе, Женя О. комментирует: «В Красносельском районе видать провал по всем фронтам. Снег не чистится, трубы взрываются, людям как жить вообще в этом районе?»

Снег и аварии на дорогах, дорожные и коммунальные, в очередной раз спровоцировали появление пробок. Наиболее важные в транспортном плане улицы окрасились в навигаторах в красный цвет. «Да…и сегодня опять снег стал неожиданностью… по дорогам не проехать, ни пройти», — заявила Ольга И.

Однако другой пользователь, «Данико Бэзил», считает, что роль снегопада в пробках незначительна. Он уверен, на образование пробок влияет «дурацкая узколобость водителей, которые, зная, что навалило снега, все равно прутся на жоповозке, даже если есть альтернативы».

Отметим, днем температура воздуха в Петербурге составит −1… +1 гр. На фоне потепления дорожную ситуацию может осложнить гололедица.