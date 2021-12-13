Печ, , 11:33 — REGNUM Полиция Косово 11 декабря арестовала троих человек, которых обвиняют в расстреле автобуса со школьницами 26 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор города Печ Агим Курмехай.

Автобус Http://www.gradkostroma.ru

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, прокурор заявил, что имена арестованных не могут быть сообщены общественности, поскольку это может повредить следствию, однако известно, что арестованы мужчина и двое его детей, жителей деревни Глоджан.

Дома у них были обнаружены пистолет и автомат Калашникова. Считается, что мотивация преступников была связана с самоубийством их 20-летней родственницы в июне 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 ноября молодой человек в неадекватном состоянии был выдворен из школьного автобуса. Вечером он подкараулил автомобиль и убил двух девушек и водителя автобуса, после чего скрылся с места происшествия.

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