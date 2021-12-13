Полиция Косово арестовала виновных в расстреле школьного автобуса
Печ, Сербия, 13 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. Полиция Косово 11 декабря арестовала троих человек, которых обвиняют в расстреле автобуса со школьницами 26 ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный прокурор города Печ Агим Курмехай.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, прокурор заявил, что имена арестованных не могут быть сообщены общественности, поскольку это может повредить следствию, однако известно, что арестованы мужчина и двое его детей, жителей деревни Глоджан.
Дома у них были обнаружены пистолет и автомат Калашникова. Считается, что мотивация преступников была связана с самоубийством их 20-летней родственницы в июне 2020 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 26 ноября молодой человек в неадекватном состоянии был выдворен из школьного автобуса. Вечером он подкараулил автомобиль и убил двух девушек и водителя автобуса, после чего скрылся с места происшествия.