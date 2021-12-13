Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Парковка в центре Санкт-Петербурга в новогоднюю ночь будет бесплатной, как и в любую другую ночь. Об этом 13 декабря ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» (ГЦУП).

Татьяна Титаева ИА REGNUM Зона платной парковки в Петербурге

«В новогоднюю ночь платные парковки в центре города будут бесплатными. Ночью всегда бесплатно: с 20:01 до 07:59 мск», — напомнили в пресс-службе.

Напомним, в грядущую новогоднюю ночь, из-за пандемии и переноса городских праздничных мероприятий в онлайн, общественный транспорт Петербурга не будет работать. Метро и наземный транспорт перейдут в режим работы выходного дня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 1 декабря 2021 года зона платной парковки в центре Санкт-Петербурга расширилась. Теперь она охватывает 71 улицу центральной части города, в дополнение к 28 улицам, где платная зона действует еще с 2015 года. Кроме того, стоимость одного часа парковки для владельцев легковых автомобилей выросла почти вдвое, с 60 до 100 рублей.