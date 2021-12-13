Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 13 декабря, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В арбитраж Ямало-Ненецкого автономного округа поступил иск о несостоятельности, ответчиком по которому проходит компания, работающая в сфере добычи сырой нефти, — ООО «Ноябрьское». Заявление судом пока к производству не принято и слушание не назначено, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Иск подала Федеральная налоговая служба России. Он поступил в суд 13 декабря 2021 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается участник саморегулируемой организации «Развитие». Третьими лицами в спор приглашены управление судебных приставов, межрайонная инспекция ФНС № 5 по ЯНАО, управление Росреестра и другие госорганы.

Основанием для обращения в суд заявлен долг в размере 654 985 687,3 рубля.

Напомним, в марте 2021 года налоговый орган уже делал попытку обанкротить нефтекомпанию, но тогда сумма долга была меньше — около 453 млн рублей. Дело было прекращено, так как долги были погашены полностью. В июле ситуация повторилась. Погашенный в рамках этого дела долг составлял 315 млн рублей. В декабре сделана третья попытка инициировать банкротное дело.