Нея, Костромская область, 13 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Нейском районном суде Костромской области рассмотрели второе уголовное дело о незаконном получении выплат за лечение больных COVID-19. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нейская районная больница

Летом текущего года два фельдшера и специалист по приёму вызовов скорой медицинской помощи районной больницы договорились о внесении недостоверных сведений в журнал записи вызовов. Медики указали, что посетили заражённого коронавирусом пациента на дому. На самом деле врачи не выезжали по адресу.

В дальнейшем на основании фиктивных документов бригаде выплатили надбавку в размере 5 тысяч рублей из Фонда социального страхования. Рассмотрев дело, суд прекратил уголовное преследование медиков в связи с их «деятельным раскаянием». Постановление вступит в законную силу 21 декабря, пока оно не было обжаловано ни одной из сторон.

Напомним, ранее в Нее рассмотрели аналогичное уголовное дело. Бригаду скорой помощи также освободили от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Протестов от стороны обвинения по этому поводу в суд не поступило.