Приморский край, 13 декабря, 2021, 11:24 — ИА Регнум. В Приморье амурский тигр уже несколько дней держит в страхе жителей села Рощино.

Тигр

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Так, на минувших выходных хищник задрал собаку во дворе частного дома. При этом отобедал тигр прямо под окнами дома владелицы собаки.

Позже в региональных телеграм-каналах и соцсетях сообщили, что тигр был замечен 13 декабря у сельского магазина.

«Жителей просят быть осторожнее и без лишней надобности из дома не выходить. В село должны приехать специалисты для отлова хищника», — обратилась к сельчанам глава Рощино Людмила Шпак.

«Люди не выходят из дома третий день — в школу детей отвозят на машине, ну, а те, кто сильно боится, пока занятия не посещают. Кто-то говорит, что даже видел тигрицу с тигрёнком, но подтверждений этому нет», — пишут местные жители.

По словам специалистов центра «Амурский тигр», разрешение на отлов зверя у инспекторов уже есть. Что с ним будет потом — неизвестно. Всё зависит от его возраста и физиологического состояния — если здоров, то отвезут подальше от людей и выпустят.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей села Нагибово в Октябрьском районе Еврейской автономной области держит в страхе тигр. Он растерзал уже четырёх собак.