Москва, 13 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала кадры спецоперации по задержанию сторонников украинской неонацистской группировки «М.К.У.» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

Спецоперации были проведены в 37 регионах РФ, в результате были задержаны 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки.

В ФСБ уточнили, что среди задержанных сторонников группировки — трое администраторов интернет-сообществ. Они по указанию создателя группировки, гражданина Украины Егора Краснова, пропагандировали экстремистскую идеологию и призывали к совершению насильственных акций.