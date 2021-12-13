Ростов-на-Дону, 13 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Непризнанный памятник гражданской архитектуры середины ХIХ века на улице Московской в Ростове-на-Дону может быть снесён. Власти не дают инвестору спасти одно из старейших зданий. Об этом заявили активисты движения «Мой Фасад».

Екатерина Булатова ИА REGNUM В старом Ростове

«Инвестор выразил желание приобрести дом под снос на Московской, 41/27 в частную собственность с обязанностью реставрации. Одноэтажный дом на углу Московской и переулка Островского мы дважды пытались сделать выявленным ОКН [объектом культурного наследия], но Комитет по охране ОКН Ростовской области отказывал нам даже в рассмотрении заявки», — заявили общественники.

Защитники архитектурного наследия указали на ценность здания и сохранившиеся наличники, сандрики, филёнки над кордоном, арочные ворота. Наиболее ценным артефактом является кованый козырёк — единственный из сохранившихся датированных козырьков в исторической части Ростова-на-Дону.

Здание, которое числится в списке под снос, вполне можно сохранить, уверены общественники и инвестор. Борьба за объект будет продолжена.