Барнаул, 13 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Член ЦИК России с правом решающего голоса Андрей Шутов принял участие в первом организационном заседании Избирательной комиссии Алтайского края. Подробности сегодня, 13 декабря, сообщает алтайский избирком. В своем приветственном слове сформированному составу комиссии 2021−2026 годов он сказал:

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

«Впереди — серьезные события, связанные с электоральными процессами в стране и в крае. Важно было сформировать ту комиссию, которая бы осознавала последствия своих действий по организации избирательного процесса».

По словам Андрея Юрьевича, решение ЦИК России о формировании комиссии в данном составе было обосновано результатами и подходами в работе всех ее членов и главы Крайизбиркома в частности.

Он выразил уверенность, что те деловые отношения, которые сложились с ЦИК России, послужат дальнейшему плотному сотрудничеству по проведению избирательных кампаний на территории края.

«Перед нами стоят чрезвычайно важные задачи — обеспечение доверия избирателей к избирательной системе и институту выборов. Уверен, что сформированный состав Крайизбиркома с ними справится, поскольку его отличает высокий уровень профессиональной подготовки и огромный опыт. Комиссия, которая сформирована в Алтайском крае, может стать мощным звеном в нашей избирательной системе», — отметил Андрей Шутов.

Как сообщало ИА, Избирательная комиссия Алтайского края сформирована в количестве 14 членов с правом решающего голоса на основании предложений политических партий, ЦИК России, крайизбиркома предыдущего состава и представительных органов муниципальных образований. По семь кандидатур назначены губернатором Алтайского края Виктором Томенко и Алтайским краевым законодательным собранием.

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