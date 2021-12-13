Оренбург, 13 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади имени В.И. Ленина начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

Пресс-служба администрации Оренбурга Установка главной ёлки в Оренбурге

Подрядчик собирает каркас елки. Ее высота составит 25 метров. Кроме того, начали монтировать систему освещения ледового корта.

Напомним, в центре муниципалитета, как и в 2020 году, появится главный новогодний городок. Уже готовы деревянные домики, где будут продавать блюда и безалкогольные напитки. Смонтирован ледовый корт. На нем традиционно организуют прокат коньков.

Добавим, что новогодний городок начали обустраивать в конце ноября — начале декабря. Причиной тому стал капремонт дороги и тротуаров по ул. Постникова, а также организованная временная автопарковка на площади.

На сегодняшний день в Оренбурге уже установили 60 украшенных новогодних елок.