В Оренбурге устанавливают главную новогоднюю ёлку
Оренбург, 13 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В Оренбурге на площади имени В.И. Ленина начали устанавливать главную новогоднюю ёлку. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.
Подрядчик собирает каркас елки. Ее высота составит 25 метров. Кроме того, начали монтировать систему освещения ледового корта.
Напомним, в центре муниципалитета, как и в 2020 году, появится главный новогодний городок. Уже готовы деревянные домики, где будут продавать блюда и безалкогольные напитки. Смонтирован ледовый корт. На нем традиционно организуют прокат коньков.
Добавим, что новогодний городок начали обустраивать в конце ноября — начале декабря. Причиной тому стал капремонт дороги и тротуаров по ул. Постникова, а также организованная временная автопарковка на площади.
На сегодняшний день в Оренбурге уже установили 60 украшенных новогодних елок.