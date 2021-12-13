Ставрополь, 13 декабря, 2021, 11:17 — ИА Регнум. В Ставропольском крае за девять месяцев 2021 года произошло увеличение заработной платы на 8,5%. Однако с учетом инфляции номинальный рост составил всего 1,8%. Такие данные привела пресс-служба Северо-Кавказстата.

Сергій Ткаченко В ожидании зарплаты

«В Ставропольском крае средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-сентябре 2021 года (по полному кругу организаций, включая субъекты малого предпринимательства), увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,5% и составила 35 809,6 рубля. Реальный ее размер (скорректированный на индекс потребительских цен) вырос на 1,8%», — говорится в сообщении.

В разрезе отраслей экономики больше других выросла заработная плата у работников гостиниц, предприятий общественного питания и торговли, у сотрудников автомастерских и риэлторов, а также сотрудников, работающих в областиинформации и связи.

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