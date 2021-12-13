Тирана, , 11:33 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 1752 человек выявили 263 новых случая заражения коронавирусом, скончались в стране два пациента с COVID-19, выздоровели ещё 409. Об этом сообщило вечером 12 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Мечеть Этхем-бей, Тирана Predrag Bubalo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 203 787 случаев заражения коронавирусом, 195 247 человек излечились, скончались 3134 пациента с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5406, из них около половины приходится на Тирану. На стационарном лечении находится 159 пациентов. Отмечается стабилизация ситуации.

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