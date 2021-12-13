Москва, , 11:17 — REGNUM Законопроект о пожизненном наказании для педофилов-рецедивистов комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.

Заключение Fotonotas.net

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Такое наказание будет предусмотрено, когда преступление сопряжено с тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более детей, или за любое повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Ответственность за эти преступления будет наступать с 18 лет.

Ранее законопроект нашёл поддержку правительства РФ.