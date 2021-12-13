Пенза, 13 декабря, 2021, 11:28 — ИА Регнум. В Пензенской области будет курсировать поезд нового поколения «Орлан». Презентация обновлённой электрички состоялась 13 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Pnzreg.ru Обновлённый подвижной состав в Пензенской области

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов, осмотрев вагоны, положительно оценил их современные решения. Он заявил, что будет пользоваться данным видом транспорта и поблагодарил компанию-перевозчика.

Поезд будет курсировать по маршруту «Пенза-1 — Белинская — Пачелма» в двухвагонном исполнении. Всего предусмотрено 133 посадочных места, в том числе два — для маломобильных групп населения. Современный дизель-поезд «Орлан» отечественного производства. Он используется на неэлектрифицированных участках железных дорог. Каждый вагон оборудован системой очистки и обеззараживания воздуха. В салоне установлены мягкие сидения, широкие багажные полки, светодиодное освещение, информационные табло и санитарные модули. Для посадки и высадки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены подъемники, специализированные места для крепления кресел-колясок и специальное оборудование в санитарном узле.

Со слов Николая Симонова, второй поезд поступит в эксплуатацию в январе 2022 года.

«Это позволит полностью решить вопрос железнодорожного транспортного обеспечения проживающих на западном направлении Пензенской области», — резюмировал председатель регионального правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский поезд с двухэтажными вагонами с 12 декабря связал Белгород и Санкт-Петербург. Максимально поезд может вместить 626 пассажиров.

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