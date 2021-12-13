Ярославль, , 11:38 — REGNUM Ярославский государственный педагогический университет представил издание «Некрасовская энциклопедия. Ярославские страницы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Некрасовская энциклопедия» ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Презентация энциклопедии состоялась в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 10 декабря — в день 200-летия великого русского поэта Николая Некрасова. В Ярославской губернии прошло детство поэта, впоследствии он приобрёл здесь усадьбу «Карабиха». Энциклопедия включает в себя биографические статьи о Николае Некрасове и его родных, о ярославском литературном окружении поэта, друзьях и знакомых Некрасова на Ярославской земле, созданных здесь литературных произведениях и так далее.

«Всего издание включает в себя 230 статей. Энциклопедия открывает довольно неожиданные ракурсы пространства Ярославского края, которое, с одной стороны, подпитывало Некрасова, а, с другой стороны, подпитывалось им самим. Каждая статья сопровождается объёмным библиографическим описанием. И, что особенно важно, это подобранный архивный аппарат. Мы приводим полное название архивных дел, что очень важно для исследователей», — сказала составитель энциклопедии, руководитель Ярославского центра регионального литературоведения Ольга Скибинская.

Ольга Скибинская ЯГПУ им. К.Д. Ушинского

Энциклопедия подготовлена Ярославским центром регионального литературоведения Факультета русской филологии и культуры. Авторами выступили филологи и культурологи ЯГПУ, а также Костромского государственного университета и Воронежского государственного технического университета.

«Издание не только глубокое, научное, но и чрезвычайно полезное. Оно будет полезно исследователям, преподавателям, студентам. Мне по долгу службы часто приходится делать энциклопедические издания, сборники и так далее. Естественно, постоянно возникает необходимость что-то проверить, куда-то обратиться. И эта энциклопедия, несомненно, будет одним из инструментов, к которому я буду постоянно обращаться», — сказал директор издательства «Академия 76» Михаил Нянковский.

В энциклопедии 440 страниц. Она посвящена памяти ярославских некрасоведов Анатолия Тарасова, Вячеслава Рымашевского, Николая Пайкова и Сергея Смирнова.