В Ярославле издали «Некрасовскую энциклопедию»
Ярославль, 13 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Ярославский государственный педагогический университет представил издание «Некрасовская энциклопедия. Ярославские страницы». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Презентация энциклопедии состоялась в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 10 декабря — в день 200-летия великого русского поэта Николая Некрасова. В Ярославской губернии прошло детство поэта, впоследствии он приобрёл здесь усадьбу «Карабиха». Энциклопедия включает в себя биографические статьи о Николае Некрасове и его родных, о ярославском литературном окружении поэта, друзьях и знакомых Некрасова на Ярославской земле, созданных здесь литературных произведениях и так далее.
Энциклопедия подготовлена Ярославским центром регионального литературоведения Факультета русской филологии и культуры. Авторами выступили филологи и культурологи ЯГПУ, а также Костромского государственного университета и Воронежского государственного технического университета.
В энциклопедии 440 страниц. Она посвящена памяти ярославских некрасоведов Анатолия Тарасова, Вячеслава Рымашевского, Николая Пайкова и Сергея Смирнова.