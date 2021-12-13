Штат Калифорния, США, 13 декабря 2021, 11:48 — REGNUM Американского рэпера Трэвиса Скотта вычеркнули из списка приглашённых артистов фестиваля Coachella после гибели десяти человек на его концерте. Об этом 12 декабря сообщил Deadline.
По данным СМИ, более 60 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить выступление рэпера на концерте Coachella. При этом Трэвису Скотту заплатят гонорар за принудительное удаление из списка артистов.
ИА REGNUM напоминает, что фестиваль музыки и искусства Coachella должен был состояться ещё в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли. Концерт пройдёт в Калифорнии (США) в апреле 2022 года.
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