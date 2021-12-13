Штат Калифорния, США, 13 декабря, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Американского рэпера Трэвиса Скотта вычеркнули из списка приглашённых артистов фестиваля Coachella после гибели десяти человек на его концерте. Об этом 12 декабря сообщил Deadline.

Скриншот с YouTube Трэвис Скотт

По данным СМИ, более 60 тыс. человек подписали петицию с призывом отменить выступление рэпера на концерте Coachella. При этом Трэвису Скотту заплатят гонорар за принудительное удаление из списка артистов.

ИА REGNUM напоминает, что фестиваль музыки и искусства Coachella должен был состояться ещё в 2020 году, однако из-за пандемии его перенесли. Концерт пройдёт в Калифорнии (США) в апреле 2022 года.