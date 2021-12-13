Джакарта, , 11:15 — REGNUM Во время гонки на лодках-драконах на реке Типар в провинции Центральная Ява в Индонезии произошел несчастный случай, сообщает CNN Indonesia.

Один участник гонки погиб, другой до сих пор находится в розыске.

Начальник поисково-спасательного управления региона Чилакап заявил, что двое участников гонки погибли, когда лодка ударилась об опорный столб моста при приближении к финишу.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии приняло решение повысить статус опасности вулкана Аву.

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