Токио, , 11:14 — REGNUM Разработчики игры DNF DUEL официально представили нового персонажа. Трейлер с демонстрацией его умений был опубликован 13 декабря на YouTube-канале проекта.

DNF DUEL Скриншот с YouTube

Следующим героем DNF DUEL станет Хитмен (Hitman) — элитный агент, использующий и меч, и огнестрельное оружие. Таким образом, он сможет вести бой как на ближней, так и на средней дистанции.

Разработчики также рассказали, что открытое бета-тестирование игры состоится с 17 по 20 декабря 2021 года. Оно будет доступно обладателям консолей PlayStation.

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