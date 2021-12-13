Ярославль, 13 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославле перевозчик из Подмосковья нанял водителя на работу на рейсовом автобусе без оформления договора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Заволжского районного суда.

Алексей Колчин ИА REGNUM Место водителя в автобусе

Иск к ООО «Автомиг» был подан прокуратурой Заволжского района. В нём истец просил признать отношения между водителем и фирмой трудовыми, обязать перевозчика внести записи в трудовую книжку о приёме на работу и увольнении, взыскать с ООО «Автомиг» задолженность по зарплате.

Водитель обратился в прокуратуру с жалобой на то, что работал без заключения трудового договора. Заключён договор был лишь после неоднократных обращений к работодателю и расторгнут по инициативе водителя. Всего мужчина отработал 88 смен.

Прокуратура провела проверку, итогом которой и стало обращение в суд. Представители подмосковного перевозчика в суд не явились, прислав письменные возражения.

«Сослались на пропуск истцом трехмесячного срока исковой давности и необоснованность расчета заработной платы, представленной стороной истца», — пояснил позицию ответчика суд.

Суд требования водителя удовлетворил частично, обязав ООО «Автомиг» признать трудовые отношения с водителем, обязать внести записи в трудовую книжку, взыскать задолженность по заработной плате и компенсацию. Разъяснил суд и то, что крайняя дата подачи заявления не была пропущена, поскольку срок исковой давности о взыскании задолженности по зарплате начинает начисляться с момента установления судом факта трудовых отношений.

«Взыскать с общества с ограниченной ответственностью в пользу истца задолженность по заработной плате за период в общей сумме 73 000 рублей, денежную компенсацию за задержку оплаты труда за период с 01 апреля 2020 года по 21 октября 2021 года включительно в размере 13 737 рублей 58 копеек, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей. Решение в части взыскания задолженности по заработной плате за в размере 61 000 рублей подлежит немедленному исполнению», — говорится в решении суда.

Так же суд обязал перевозчика предоставить необходимые документы и совершить выплаты всех налогов и взносов.