В Ярославле подмосковный перевозчик устроил водителя на работу нелегально
Ярославль, 13 декабря, 2021, 11:27 — ИА Регнум. В Ярославле перевозчик из Подмосковья нанял водителя на работу на рейсовом автобусе без оформления договора. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Заволжского районного суда.
Иск к ООО «Автомиг» был подан прокуратурой Заволжского района. В нём истец просил признать отношения между водителем и фирмой трудовыми, обязать перевозчика внести записи в трудовую книжку о приёме на работу и увольнении, взыскать с ООО «Автомиг» задолженность по зарплате.
Водитель обратился в прокуратуру с жалобой на то, что работал без заключения трудового договора. Заключён договор был лишь после неоднократных обращений к работодателю и расторгнут по инициативе водителя. Всего мужчина отработал 88 смен.
Прокуратура провела проверку, итогом которой и стало обращение в суд. Представители подмосковного перевозчика в суд не явились, прислав письменные возражения.
Суд требования водителя удовлетворил частично, обязав ООО «Автомиг» признать трудовые отношения с водителем, обязать внести записи в трудовую книжку, взыскать задолженность по заработной плате и компенсацию. Разъяснил суд и то, что крайняя дата подачи заявления не была пропущена, поскольку срок исковой давности о взыскании задолженности по зарплате начинает начисляться с момента установления судом факта трудовых отношений.
Так же суд обязал перевозчика предоставить необходимые документы и совершить выплаты всех налогов и взносов.