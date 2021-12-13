Кемерово, , 11:13 — REGNUM В стационаре по данным на сегодня, 13 декабря, находится один пострадавший во время аварии в кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Шахта «Листвяжная». Помощь шахтёрам Ako.ru

«Один спасатель в состоянии средней степени тяжести», — уточняется в сообщении.

При этом на амбулаторном лечении находятся 82 пациента (35 шахтеров, 47 спасателей).Выписаны и сняты с амбулаторного наблюдения 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей).

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