Кемерово, 13 декабря, 2021, 11:13 — ИА Регнум. В стационаре по данным на сегодня, 13 декабря, находится один пострадавший во время аварии в кузбасской шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Цивилёв. Live».

Ako.ru Шахта «Листвяжная». Помощь шахтёрам

«Один спасатель в состоянии средней степени тяжести», — уточняется в сообщении.

При этом на амбулаторном лечении находятся 82 пациента (35 шахтеров, 47 спасателей).Выписаны и сняты с амбулаторного наблюдения 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей).