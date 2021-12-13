Депутаты поспорили о статусе флага ЕС в парламенте Молдавии
Кишинёв, 13 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, депутат парламента республики и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин на заседании законодательного органа поинтересовался статусом «этой синей ткани», показав на флаг Евросоюза. Об этом 12 декабря сообщает телеканал TV8.
По данным журналистов, спикер парламента спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сначала стал рассказывать, что это — Флаг ЕС. Потом он сказал, что это связано с тем, что МИД Молдавии ранее был переименован в министерство иностранных дел и европейской интеграции.
«Вы либо не понимаете, либо не желаете понимать, — сказал Воронин. — Я поинтересовался о юридическом статусе. Обо всём остальном мне лучше известно».
Взявший слово депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман отметил, что с государственными символами в Молдавии «очень много самовольничания». Он призвал разработать законопроект об использовании в республике символов иностранных государств и международных объединений.
Гросу призвал депутатов воспользоваться этим правом.
Напомним, президент Молдавии Майя Санду перед президентскими выборами в 2020 году призналась, что у неё есть румынское гражданство. Она заявила, что не видит в этом ничего предосудительного. В июле Санду добилась досрочных выборов в парламент республики, в ходе которых большинство голосов набрала основанная ей партия «Действие и солидарность».