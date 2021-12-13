Кишинёв, 13 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии, депутат парламента республики и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин на заседании законодательного органа поинтересовался статусом «этой синей ткани», показав на флаг Евросоюза. Об этом 12 декабря сообщает телеканал TV8.

ИА REGNUM ЕС — Молдавия — Россия

По данным журналистов, спикер парламента спикер парламента Молдавии Игорь Гросу сначала стал рассказывать, что это — Флаг ЕС. Потом он сказал, что это связано с тем, что МИД Молдавии ранее был переименован в министерство иностранных дел и европейской интеграции.

«Вы либо не понимаете, либо не желаете понимать, — сказал Воронин. — Я поинтересовался о юридическом статусе. Обо всём остальном мне лучше известно».

Взявший слово депутат от Партии коммунистов Олег Рейдман отметил, что с государственными символами в Молдавии «очень много самовольничания». Он призвал разработать законопроект об использовании в республике символов иностранных государств и международных объединений.

Гросу призвал депутатов воспользоваться этим правом.

Напомним, президент Молдавии Майя Санду перед президентскими выборами в 2020 году призналась, что у неё есть румынское гражданство. Она заявила, что не видит в этом ничего предосудительного. В июле Санду добилась досрочных выборов в парламент республики, в ходе которых большинство голосов набрала основанная ей партия «Действие и солидарность».