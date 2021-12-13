Мурманск, 13 декабря, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В Мурманской области детские утренники и новогодние представления состоятся с участием гостей. Об этом сегодня на оперативном совещании сообщил губернатор Андрей Чибис, передает корреспондент ИА REGNUM.

Novorosinform.org Новогодний утренник

«Прекрасно понимаем, что по праздникам все скучают. Поэтому новогодние представления для детей состоятся. Но на утренниках может присутствовать только один представитель от ребёнка — такое ограничение нам придётся сохранить. Сами же мероприятия можно будет проводить в рамках одной группы в детском саду, либо одного класса в школе. Ровно такие же ограничения действовали и в предыдущие периоды», — отметил глава региона.

Андрей Чибис добавил, что в областном центре состоятся традиционные губернаторские елки. Их смогут посетить в том числе дети медиков, работающих в «красных зонах» медучреждений. Всего в губернаторских елках примут участие 3,5 тысячи детей.