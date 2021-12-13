Волгоград, , 11:18 — REGNUM Сумму ущерба за повреждение автомобиля в результате падения дорожного знака взыскал суд в пользу жителя Волжского Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 13 декабря в объединённой пресс-службе судов региона.

Дорожные знаки Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В апреле 2021 года мужчина припарковал свою Toyota RAV4 возле парка «Гидростроитель». Через некоторое время на иномарку упал дорожный знак, водитель через суд решил взыскать стоимость восстановительного ремонта автомобиля с городских властей.

Администрация Волжского ответственность за падение знака возложила на МБУ «Северное», представитель которого в свою очередь пояснил, что работы по выполнению муниципального заказа были выполнены в 2019 году, сданы по акту приёма-передачи мэрии, а значит, надлежащим ответчиком по делу является городская администрация.

Суд пришёл к выводу, что обязанность по возмещению убытков должна быть возложена на администрацию Волжского, как орган, ответственный за содержание улично-дорожной сети.

В пользу автовладельца взыскано более 81 тысяч рублей суммы ущерба, а также 19,3 тысячи рублей судебных расходов. Решение вступило в законную силу.