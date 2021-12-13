Буэнос-Айрес, 13 декабря 2021, 11:15 — REGNUM Совет Всемирного банка утвердил ссуду в размере 400 млн долл. США для повышения производительности агропромышленной системы Аргентины. Об этом 11 декабря сообщает информагентство MercoPress.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
REGNUM

Ссуда будет использована для реализации проекта «климатически оптимальные и инклюзивные агропродовольственные системы», направленного на развитие «зеленых» методов и устойчивой к климатическим изменениям инфраструктуру.

Инвестиции будут направлены на создание рабочих мест и увеличение доходов производителей, а также на финансирование проектов Национального института сельскохозяйственных технологий.

«В рамках восстановления после пандемии важно инвестировать в устойчивость к изменению климата сельхоз сектора аргентинской экономики и повысить производственный потенциал и доходы наиболее уязвимых сельских семей страны», — заявил Джордан Шварц, директор Всемирного банка по Аргентине, Парагваю и Уругваю.

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