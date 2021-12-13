Буэнос-Айрес, 13 декабря, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Совет Всемирного банка утвердил ссуду в размере 400 млн долл. США для повышения производительности агропромышленной системы Аргентины. Об этом 11 декабря сообщает информагентство MercoPress.

REGNUM Сельское хозяйство

Ссуда будет использована для реализации проекта «климатически оптимальные и инклюзивные агропродовольственные системы», направленного на развитие «зеленых» методов и устойчивой к климатическим изменениям инфраструктуру.

Инвестиции будут направлены на создание рабочих мест и увеличение доходов производителей, а также на финансирование проектов Национального института сельскохозяйственных технологий.

«В рамках восстановления после пандемии важно инвестировать в устойчивость к изменению климата сельхоз сектора аргентинской экономики и повысить производственный потенциал и доходы наиболее уязвимых сельских семей страны», — заявил Джордан Шварц, директор Всемирного банка по Аргентине, Парагваю и Уругваю.