Ульяновск, , 11:08 — REGNUM В Ульяновской области подвели итоги всероссийского конкурса «Ученик года». Победителем стал челябинский школьник, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Школа Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Финальный этап конкурса «Ученик года-2021» проходил в Ульяновске с 8 по 13 декабря. В нём приняли участие 100 старшеклассников из 43 регионов России. По итогам состязаний победителем признал Кирилл Вагапов из Челябинской области, второе место заняла Алина Клейменова из Республики Алтай, третье — Александр Малый из Ивановской области.

Ещё пять школьников отмечены в дополнительных номинациях. «Общественником года» признана Анастасия Волкова (Татария), «Интеллектуалом года» стал Данила Поддубский (Тамбовская область), «Лидером года» определён Александр Гилязов (Челябинская область), в номинации «Мастер-IT года» победила София Захарова (Рязанская область), «Творческой личностью года» признана Любовь Ермакова (ХМАО — Югра).

Победитель поедет во всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае, лауреаты получат возможность путешествовать по России.

Ульяновские власти отмечают, что конкурс «Ученик года» проводится восемь лет, за это время его участниками стали 198 детей из 48 регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, проект реализуется при поддержке Министерства просвещения России. В финале школьники проходят пять этапов: они представляют творческую визитку, участвуют в краеведческом конкурсе «Широка страна моя родная» и ролевой игре, проявляют свои умения и навыки в ведении дебатов и решении «различных кейсов».