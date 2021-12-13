Кемерово, , 11:09 — REGNUM В Кемеровской области при повторном обследовании горных выработок шахты «Листвяжная» обнаружено и поднято на поверхность тело погибшего горняка. Отделения Военизированной горноспасательной части МЧС России эвакуировали на поверхность все тела — 51 погибшего (46 шахтеров и пяти горноспасателей), сообщил телеграм-канал «Цивилёв. Live».

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«Всего разведан 41 км выработок. Для создания безопасных условий работ в аварийные тоннели по скважинам подавались газообразный азот, хладон и углекислый газ. Возведено 18 ограждающих вентиляционных перемычек, восстановлено шесть вентиляционных шлюзов, один кроссинг, запущен вентилятор главного проветривания шахты. Из подтопленных частей выработок откачано свыше 20 тыс. кубометров воды», — уточняется в сообщении.

Отмечается, что горноспасатели совместно с работниками предприятия продолжают восстанавливать доаварийный режим проветривания шахты и усиливать изоляцию выработок взрывоустойчивыми перемычками. Газовая обстановка контролируется постоянно.