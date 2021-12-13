Бухарест, , 11:07 — REGNUM Несколько тысяч сотрудников полиции в Бухаресте, Бакэу, Сату-Маре и других купных городах Румынии объявили о проведении массовой забастовки протеста в знак несогласия с финансовой политикой правительства в отношении стражей порядка. Об этом 13 декабря сообщило Румынское телевидение.

Манифестанты требуют своевременной выплаты жалований и пособий, а также дополнительного финансирования участия сил полиции в «потенциально опасных операциях, включая антитеррористические акции».

«Во всем ЕС только мы лишены элементарных прав, за соблюдением которых никто не следит, — отмечено в специальном заявлении Профсоюза работников правоохранительных органов. — Мы более не хотим оставаться в заложниках бюджетной политики государства. Либо полицейские будут получать достойные деньги за свою работу, ибо пусть порядок на улицах охраняют сами политики».

Предполагается, что в ближайшее время к протестной акции присоединятся сотрудники пенитенциарной полиции и системы охраны государственных объектов.

Напомним, в ряде регионов Румынии зафиксированы задержки зарплаты патрульным полицейским, а также нарушения системы внутреннего устава службы правоохранителей. Ранее румынский премьер-министр Николае Чукэ пообещал «рассмотреть претензии организаторов забастовки».