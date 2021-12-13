Петропавловск-Камчатский, , 15:20 — REGNUM На Камчатке в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» построят климатический склад для хранения сельхозпродукции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 декабря в пресс-службе правительства края.

Сельхозпродукция

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Отмечается, что инвестиционный проект по строительству универсального климатического хранилища позволит повысить качество местной продукции и уровень логистического обслуживания на Камчатке.

«С учетом сложившихся на территории Камчатского края условий ведения предпринимательской деятельности, сформированного рынка продукции местных сельхозтоваропроизводителей и отдельного рыночного сегмента в рыбной отрасли полагаем, что ключевыми потребителями мощностей хранения инвестиционного проекта станут не только оптовые поставщики продуктов питания, но и организации, производящие сельхозпродукцию, и посредники, приобретающие продукцию оптом у местных растениеводческих хозяйств по окончании уборочной компании. Таким образом, с учетом представленной в бизнес-плане концепции считаем необходимым рассматривать проект с точки зрения создаваемого объекта по развитию торгово-логистической инфраструктуры», — пояснил министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатки Вячеслав Черныш.

Благодаря реализации этого проекта будут созданы 30 новых рабочих мест, увеличатся налоговые поступления в бюджет края. Также работа склада будет способствовать поддержанию доступного уровня цен на свежую продукцию местного агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. Ввод хранилища в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

«Народный фронт на постоянной основе осуществляет мониторинг условий ведения предпринимательской деятельности, находится в постоянном диалоге с представителями бизнеса и органами государственной власти с целью выработки лучших решений для помощи малому и среднему бизнесу», — сказал сопредседатель Центрального штаба Народного фронта, генеральный директор группы компаний «КАМАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжение о выделении дополнительных средств на строительство научного центра селекции винограда в Крыму подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.