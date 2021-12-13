Луганск, , 11:05 — REGNUM Защитники ЛНР готовы к любому развитию событий на линии соприкосновения. Об этом заявили военнослужащие Народной милиции Республики, обороняющие Славяносербск. Их слова 13 декабря цитирует Луганский информационный центр.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Готовы к любому сценарию. Нам хватит сил дать отпор, поэтому просто так наскоком они (киевские силовики) сюда (на территорию ЛНР) не зайдут. В случае агрессии, в случае неожиданного нападения будем стоять до конца, будем давать отпор до последней капли крови», — сказал военнослужащий оборонного ведомства Республики Алексей Чащин, отметив, что моральное состояние его сослуживцев на высоком уровне, они обеспечены всем необходимым и хорошо подготовлены.

Он констатировал, что киевские силовики активизировали передвижение техники на линии соприкосновения.

«Движение техники слышно каждую ночь, даже не нужно никуда идти, просто находясь здесь на позиции мы слышим постоянное движение техники ВСУ», — рассказал Чащин.

Военнослужащий Народной милиции Республики Сергей Корчагин сообщил, что киевские силовики активизировали полеты беспилотных летательных аппаратов, один из которых Народная милиция ЛНР ранее перехватила в районе Славяносербска.

«ВСУ используют беспилотники для разведки наших позиций, а также для обстрелов гражданской инфраструктуры, более того, гражданские объекты их интересуют в первую очередь. Слава богу, в большинстве случаев мы их «птички» успешно перехватываем или сбиваем», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не исключает провокаций с использованием БПЛА со стороны ВСУ. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Ивана Филипоненко, на позиции 17-го батальона 57-й бригады ВСУ прибыл расчет БПЛА, с задачей сброса взрывных устройств в жилых районах населенного пункта Муратово (подконтрольного Киеву).

Участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран — участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина).

Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

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