Уфа, , 11:08 — REGNUM Держать на контроле строительство двух инфекционных госпиталей в Башкирии поручил чиновникам глава региона Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

В больнице Канопус Киля

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Он напомнил, что в 11 декабря 2021 года он дал старт строительству еще двух инфекционных центров в Туймазах и Сибае.

«Их строительство надо держать на контроле, построить надо быстро, потому что мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусной инфекцией», — заявил глава республики.

Он напомнил, что по башкирским проектам и технологиям построили инфекционный госпиталь в Челябинске, достраивают в Оренбурге, Калуге, строят два госпиталя в Белгороде.

«Проект оказался удачным и востребованным», — сообщил Хабиров.

По словам Хабирова, за год в построенных в Зубово и Стерлитамаке госпиталях успешно прошли лечение 22,6 тысячи жителей Башкирии.