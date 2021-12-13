Симферополь, , 11:04 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 252 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 13 декабря. Накануне, 12 декабря, сообщалось о 287 новых случаях заражения коронавирусом.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 109 человек», — уточнили в оперштабе.

Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 124 143 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 114 200 человек, в том числе выписаны за последние сутки 247 пациентов.

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В статистику смертности от COVID-19 на территории Крыма в общей сложности включено 3 917 человек, за последние сутки зарегистрирована смерть 23 пациентов.