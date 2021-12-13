Санкт-Петербург, 13 декабря, 2021, 11:33 — ИА Регнум. На водителя такси, который в Петербурге ранил одного и убил второго пассажира, возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ. Об этом 13 декабря сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Мужчина задержан в Воронеже и доставляется в Петербург.

Дарья Драй ИА REGNUM Такси

«Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц; убийство)», — уточнили в ведомстве.

По версии следствия, вечером 10 декабря между 27-летним таксистом и двумя его пассажирами произошел конфликт из-за оплаты проезда. В результате водитель нанес обоим множественные удары ножом. От полученных ранений 56-летний потерпевший скончался на месте происшествия, а 38-летний мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу, где ему оказывается медицинская помощь.

Сам таксист с места происшествия сбежал. Ранее ИА REGNUM сообщало, что его удалось задержать 12 декабря в Воронежской области, сейчас он доставлен в Петербург.