Монтрёй, Франция, 13 декабря 2021, 11:03 — REGNUM Французская компания Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку Splinter Cell. Об этом 13 декабря пишет «Игромания».
Сообщается, что под этой торговой маркой будут предоставляться некие «развлекательные услуги». Как отмечает «Игромания», Ubisoft может выпустить как новые игры, так и фильмы или сериалы.
Ранее стало известно, что новая часть экшен-франшизы Splinter Cell уже находится в разработке. По сообщениям инсайдеров, геймеров ожидают масштабные локации или даже полноценный открытый мир.
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