Монтрёй, Франция, 13 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Французская компания Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку Splinter Cell. Об этом 13 декабря пишет «Игромания».

Скриншот с YouTube Splinter Cell

Сообщается, что под этой торговой маркой будут предоставляться некие «развлекательные услуги». Как отмечает «Игромания», Ubisoft может выпустить как новые игры, так и фильмы или сериалы.

Ранее стало известно, что новая часть экшен-франшизы Splinter Cell уже находится в разработке. По сообщениям инсайдеров, геймеров ожидают масштабные локации или даже полноценный открытый мир.