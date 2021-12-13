Ханты-Мансийск, , 11:12 — REGNUM Система QR-кодов — это удобная для государства система контроля над людьми. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог из Югры Александр Лобов.

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По мнению эксперта, QR-код даст больший объём информации о человеке, чем паспорт, сертификат о прививках или страховой полис — бумажные документы в отдельности.

«Внедрение QR-кодов в России — это продолжение государственной политики цифровизации всех сфер жизни гражданина. Навёл смартфон на QR-код и вся информация о человеке как на ладони: о его передвижениях, предпочтениях, трудовой деятельности, состоянии здоровья, банковских счетах, правонарушениях и так далее. Это удобно и для самого человека, если является законопослушным гражданином, и для властей, которые в случае эпидемий или чрезвычайных ситуаций смогут ограничивать определённым людям, в свете последних событий непривитым от коронавируса, посещение общественных мест или же мест массового скопления людей», — считает Александр Лобов.

По мнению эксперта, QR-коды помогут выявлять правонарушителей, преступников, террористов — для них будет создан определённый барьер для перемещения.

«Это, конечно, при условии, если QR-коды прочно войдут в нашу жизнь, а не уйдут в небытие после окончания так называемой пандемии по коронавирусу», — отметил югорский политолог.

И, безусловно, остаётся под вопросом готовность граждан иметь в открытом доступе такие личные данные, как болезни, матримониа́льный статус, наличие судимостей и другие.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуме готовится к рассмотрению проект федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который касается введения с 1 февраля по 1 июня 2022 года посещения общественных мест и массовых мероприятий по QR-кодам.

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