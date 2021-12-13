Назрань, Ингушетия, , 11:01 — REGNUM В Ингушетии произошел трагический случай из-за аварии с участием сельскохозяйственной техники. В результате опрокидывания трактора погиб 16-летний подросток. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

Из подробностей инцидента известно, что трагический случай произошел 10 декабря 2021 года на окраине сельского поселения Барсуки Назрановского района во время проведения сельскохозяйственных работ. По данному факту назначена проверка прокуратуры.

«Организована проверка по факту гибели 10 декабря 2021 г. 16-летнего подростка на окраине с. п. Барсуки Назрановского района в результате опрокидывания трактора при проведении сельскохозяйственных работ. В ходе прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, а также будет дана оценка исполнения требований законодательства о несовершеннолетних и соблюдения правил безопасности при эксплуатации тракторов и иной самоходной техники», — говорится в сообщении ведомства.

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